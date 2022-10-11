2022 年 10月 11 日 星期二 , 22:38

联合国开发署：全球50%最贫困人口亟需债务减免

哈通社/阿斯塔纳/10月11日 —— 据联合国新闻处消息，联合国开发计划署今天发布报告指出，由于一连串的全球危机，54个发展中经济体亟需债务减免。如果这些国家无法得到有效的债务重组，则将面临贫困加剧，而且无法实现在气候适应和减缓方面的投资。

亟需债务减免

这份题为《避免国际债务减免“太少太迟”》的报告强调了各国政府在应对近期经济危机时导致的连锁反应，并警告这些措施的潜在影响。

目前，财政和货币同步紧缩，经济增长缓慢，加剧了全球市场的波动性。市场状况正在迅速变化：利率上升、美元走强、全球经济衰退步步逼近。报告指出，富裕国家忙于应对日益恶化的债务危机，部分原因在于他们国内政策失误。这些政策导致发展中经济体的利率飙升，投资者纷纷逃离。

开发署署长施泰纳（Achim Steiner）表示：

-债务减免对富裕国家来说可能只是一粒小药丸，但对于世界上最贫穷的国家来说，不作为将带来残酷的代价。在管理发展中经济体的债务负担方面，我们不能重蹈覆辙，使债务减免来得又少又迟。

债务重组刻不容缓

值得庆幸的是，一项债务协议有望达成。当前不容乐观的市场形势会促使私人债权人根据二十国集团的债务处理统一框架，进行债务减免谈判。本周，二十国集团的财政部长们将齐聚华盛顿，根据债务处理统一框架，开启债务重组谈判，避免发展中国家爆发债务危机。

开发署的这份报告列出了若干债务重组的政策行动，重点关注以下关键领域：开展债务可持续性分析、加强官方债权人协调、提高私人债权人参与，以及使用状态依存型债务条款以促进未来经济和财政复原力。

开发署的首席经济学家乔治•莫利纳 (George Gray Molina) 说：

-目前我们缺乏的是主要债权国政府为达成协议提供的资金保证。我们需要类似于1980年代的布雷迪债券的解决方案。

该报告总结道，只有进行有效的债务重组，才能确保发展中经济体获得必要的资金以实现可持续发展。发展中国家亟需新的资金来源，以投资于气候适应和减缓。