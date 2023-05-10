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    特朗普被裁定性侵指控成立 被判赔偿美国女作家500万美元

    2023 年 5月 10 日 星期三 , 10:33

    哈通社/阿斯塔纳/5月10日-- 据中国央视网报道， 当地时间9日，美国纽约一个陪审团裁定，美国前总统特朗普应对性侵(sexual assault)和诽谤女作家卡罗尔(E. Jean Carroll)的行为负责，并需向她支付总计500万美元的赔偿。

    据报道，由六名男性和三名女性组成的陪审团于5月9日下午进行了数小时的审议，随后对裁决达成一致。

    《纽约时报》报道称，在这起民事案件中，联邦陪审团发现，79岁的卡罗尔没有像她长期以来所声称的那样，充分证明近30年前，特朗普在曼哈顿一家百货公司的更衣室里对她实施«强奸»。不过，陪审团认为，特朗普对较轻程度的性侵害(sexual assault)负有责任。

    报道还称，针对特朗普的性行为不端的指控多达十几项，但这是迄今为止唯一一项在陪审团面前获得成功的指控。

    《卫报》指出，此次判决是首次在法律上将美国前总统列为性侵犯者(sexual predator)。但由于这是民事案件而非刑事案件，特朗普所面临的唯一法律制裁是被罚款。

    除了200万美元的赔偿，陪审团还判决卡罗尔获得另外300万美元的赔偿，因特朗普多次公开宣称卡罗尔的指控是«骗局»和«彻头彻尾的诈骗»。

    特朗普缺席了审判，他在社交平台上发文称，这一判决是«耻辱»，并表示«我完全不知道这个女人是谁»。

    卡罗尔于2019年首次提起诽谤诉讼，并指控特朗普于1990年代中期对她实施«强奸»，遭到特朗普坚决否认。2022年11月底，卡罗尔再次对特朗普提起诉讼。

    现年76岁的特朗普于2022年11月宣布再次竞选美国总统。此前，他因«封口费»案件而遭到刑事指控，成为美国历史上第一位面临刑事指控的前总统。但他表示，即使被判有罪，也会继续竞选总统。

    作者:

    Айбота Айдын

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