迪玛希和托卡耶夫总统一同入围世界500位有影响力穆斯林

2022 年 11月 9 日 星期三 , 20:15

2022 年 11月 9 日 星期三 , 20:15

迪玛希和托卡耶夫总统一同入围世界500位有影响力穆斯林

哈通社/阿斯塔纳/11月9日--哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达依别尔艮入围世界500位有影响力穆斯林。

根据DimashNews网站在Instagram页面发布的消息，2022年全球500位最具影响力的穆斯林人物名单包括哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫、爱资哈尔大学大伊玛目艾哈迈德·塔伊布和哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达依别尔艮。

该评选每年选出在文化、意识形态、金融、政治和其他权力领域中对穆斯林世界产生重大影响的世界 500 位最有影响力的人物。

-迪玛希·库达依别尔艮是歌手、词曲作者和多乐器演奏家，拥有从低音到高音的广泛音域。 他在中国著名的《我是歌手》节目后一举成名，获得了中国、俄罗斯和祖国哈萨克斯坦的所有歌手类大奖，他的知名度也越来越高。 他在哈萨克斯坦还以慈善而闻名，其家乡阿克托别州最近建立了一个以他命名的博物馆。-评选方在发布的消息中写到。

【编译：阿依波塔】