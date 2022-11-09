Qazaq TV Телерадиокомпания Президента Казахстана
首页  >
  时事新闻  >
  社会

迪玛希和托卡耶夫总统一同入围世界500位有影响力穆斯林

2022 年 11月 9 日 星期三 , 20:15
迪玛希和托卡耶夫总统一同入围世界500位有影响力穆斯林
2022 年 11月 9 日 星期三 , 20:15

迪玛希和托卡耶夫总统一同入围世界500位有影响力穆斯林

哈通社/阿斯塔纳/11月9日--哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达依别尔艮入围世界500位有影响力穆斯林。

根据DimashNews网站在Instagram页面发布的消息，2022年全球500位最具影响力的穆斯林人物名单包括哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫、爱资哈尔大学大伊玛目艾哈迈德·塔伊布和哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达依别尔艮。

该评选每年选出在文化、意识形态、金融、政治和其他权力领域中对穆斯林世界产生重大影响的世界 500 位最有影响力的人物。

-迪玛希·库达依别尔艮是歌手、词曲作者和多乐器演奏家，拥有从低音到高音的广泛音域。 他在中国著名的《我是歌手》节目后一举成名，获得了中国、俄罗斯和祖国哈萨克斯坦的所有歌手类大奖，他的知名度也越来越高。 他在哈萨克斯坦还以慈善而闻名，其家乡阿克托别州最近建立了一个以他命名的博物馆。-评选方在发布的消息中写到。

【编译：阿依波塔】


相关新闻
未来三天国内大部分地区将迎来雨雪天气
参议院议长会见突厥国家议会大会代表
2022年9月哈萨克斯坦车辆登记数量同比增加10.9%
比利·简·金杯排名：哈萨克斯坦女子网球队跻身TOP10
全国约有70万人获得指定社会保障金
阿斯塔纳机场调整出境旅客登记时间
阿拉木图维和训练中心开展保护平民国际培训
总统选举-2022：在乌克兰的哈萨克斯坦公民需前往华沙参与投票
焦点
1 日本团队推测一年有180亿个微塑料流入北冰洋
2 马吉利斯国际关系、国防和安全委员会主席会见摩尔多瓦驻哈大使
3 赫尔辛基网球挑战赛：库库什金晋级第三轮
4 哈萨克斯坦将收购俄罗斯在欧亚开发银行中4.2%的股份
5 联合国秘书长：创造一个开放、自由、包容和安全的数字未来

时事新闻