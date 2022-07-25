欧开行投500亿坚戈发行哈铁公司债券

哈通社/努尔苏丹/7月25日 -- 资本网消息，欧洲复兴开发银行（EBRD）将投资高达500亿坚戈，发行哈萨克斯坦国家铁路公司（KTZ）的债券，该债券将在哈萨克斯坦证券交易所（KASE）上市。募集资金将用于提高公司的财务和运营稳定性，以及亚洲和欧洲之间替代铁路货运路线的现代化升级改造。这是欧洲复兴开发银行首次在哈萨克斯坦投资本国货币债券。

预计筹集的资金将帮助KTZ重组资产负债表，并实施一系列反危机措施，包括重组过境货运业务，以克服疫情和持续地缘政治动荡的影响。

欧洲复兴开发银行表示，KTZ拥有并运营1.6万公里的铁路网络，将利用资金对中部走廊（又称跨里海国际运输路线）沿线的关键基础设施进行现代化升级改造。该线路绕过俄罗斯，是欧洲和亚洲之间过境铁路和集装箱运输的替代方案。

此前，中国与欧盟之间高达95%的货物运输是通过北部走廊进行的，该走廊途经哈萨克斯坦、俄罗斯和白俄罗斯。随着越来越多的国际运输公司寻找穿越俄罗斯境内的替代运输方案，通过穿越里海将哈萨克斯坦与阿塞拜疆、格鲁吉亚和土耳其连接起来的中间走廊的运输需求大幅增长。该线路对区域贸易的可持续的发展至关重要。

欧洲复兴开发银行哈萨克斯坦公司负责人胡赛因·沃詹表示，通过投资发行KTZ债券，可提高一家大型企业的稳定性。这有助于改善区域和国际贸易联系以及贸易安全，因为中间走廊是中欧铁路货运为数不多的真正替代方案之一。