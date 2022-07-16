2022 年 7月 16 日 星期六 12:23

哈萨克斯坦与上合国家双边贸易额已达500亿美元

哈通社/塔什干/7月16日 – 哈萨克斯坦2021年全年与上海合作组织成员国之间的贸易额达到了500亿美元，其中62%属于制造业。

在乌兹别克斯坦首都塔什干召开的上合组织工业部长会议期间，哈萨克斯坦工业和基础设施部副部长玛拉特·卡拉巴耶夫向与会各国代表介绍了哈萨克斯坦在工业领域正在实施的一系列措施。

副部长表示，目前哈萨克斯坦与俄罗斯联邦在工业领域有60个合作项目，与中国在高科技领域有50个高价值合作项目，与乌兹别克斯坦有约15个合作项目。

据其介绍，就在会议召开的当天，哈萨克斯坦代表团还与塔吉克斯坦方面举行了双边谈会晤，并明确了进一步开展产业合作的战略。

此外，哈萨克斯坦还与印度积极开展在山地冶金综合体和稀土材料方面的合作领域，并同巴基斯坦不断推进在轻工业领域的合作。

副部长强调，哈萨克斯坦与上合组织国家的贸易增长迅速。 在2021年，双边贸易额它增加了100亿美元，达到了500亿美元的规模。

其中，310亿美元，也就是大约62%属于工业领域的产品贸易。

【编译：木合塔尔·木拉提】