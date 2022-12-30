调查：日本男女50岁时未婚率分别达28%和17%

哈通社/东京/12月30日 —— 据共同社报道，日本到50岁时无婚史者的比例正在快速上升。厚生劳动省的国立社会保障与人口问题研究所公布的最新调查结果显示，2020年全国平均男性和女性“50岁时未婚率”分别达到28.25%和17.81%。近年来尤其女性比例上升显著，少子化正加速发展。

据报道，日本国内出生数逐年下降，2022年预计是开始统计以来首次跌破80万人。在单身化的背后，“结婚理所当然”等价值观呈现多样化，另一方面可能也存在非正式雇用扩大等经济上不稳定造成无法下决心结婚的情况，如何支援成为课题。

该研究所结合五年一度的人口普查计算出了50岁时未婚率。

2020年男性50岁时未婚率最高的是东京（32.15%）。埼玉（30.24%）、神奈川（30.07%）紧随其后，首都圈较高。女性最高同样是东京（23.79%）。其次为高知（21.13%）和大阪（20.60%）。

反之，男性50岁时未婚率较低的是滋贺（23.03%）、福井（23.36%）和奈良（23.64%）。女性则是福井（12.12%）、滋贺（12.78%）和岐阜（13.15%）。

截至1995年和2005年，日本全国男女未婚率均维持个位数。之后呈现上升，该研究所2018年曾估算，2030年男女未婚率将分别升至28.0%和18.5%。

由于2020年起计算方法改变而无法直接比较，但2000年代以来女性方面未婚率骤升。据分析，就业率升高和经济愈发独立等产生了影响。