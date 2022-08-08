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全球新冠肺炎累计确诊病例达5.9亿
2022 年 8月 8 日 星期一 17:52

全球新冠肺炎累计确诊病例达5.9亿

哈通社/努尔苏丹/8月8日 —— 据中新社消息，美国约翰斯·霍普金斯大学北京时间8日15时20分发布的数据，全球累计确诊病例584599297例，累计死亡病例6418098例。

数据同时显示，日本近28天新增确诊数超459万例，美国近28天新增逾350万例。此外，德国近28天也新增了200万以上的确诊病例。

数据显示，美国累计确诊92112922例，累计死亡1033556例。

据巴西卫生部7日发布的数据，过去24小时，该国新增确诊6388例，累计确诊超3400万例；新增死亡39例，累计死亡超68万例。同时，过去7天内，该国日均新增确诊26301例，日均新增死亡210例。

据俄罗斯防疫指挥部7日通报，全俄单日新增确诊超2万例，累计确诊18712699例；新增死亡44例，累计死亡382741例。

据非洲疾控中心当地时间7日发布的数据，非洲地区累计确诊突破1200万例，达12001501例，累计死亡255168例，累计治愈11384838例。

据日本广播协会电视台(NHK)消息，截至当地时间7日18时30分，日本单日新增确诊超20.6万例，累计确诊14302152例；新增死亡152例，累计死亡33698例。

另据世界卫生组织统计，在截至7月31日的一周内，日本新增确诊约138万例，占全球当周确诊总数的21%，连续两周位居全球首位。

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