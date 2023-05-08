哈通社5月8日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/5月8日 -- 哈通社为各位读者总结5月8日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

5月8日,星期一

5月8日是阳历一年中的第128天（闰年第129天），离全年的结束还有237天。

世界各国/地区节日：

世界红十字和红新月日 世界红十字和红新月日是红十字会与红新月会国际联合会、红十字国际委员会以及189个国家和地区的分会共同的纪念日，定于每年的5月8日，在这一天，国际红十字与红新月会及其在各国的分会将以各种形式纪念之，以表示红十字与红新月运动的国际性以及红十字与红新月人道工作不分种族、宗教及政治见解的特性。

第二次世界大战欧战胜利纪念日 欧战胜利纪念日，美国以及西欧国家定于每年的5月8日，俄罗斯等东欧国家定于每年的5月9日。以纪念1945年5月8日纳粹德国在柏林正式签订投降书，宣布在第二次世界大战中无条件投降。因为该投降书于欧洲中部时间1945年5月9日零时生效，故此不同时区的国家会产生日期差异。每年在这天，欧洲各地，尤其是在二次大战中胜利和曾经受纳粹德国占领和袭击的国家，都会以不同方式纪念第二次世界大战欧洲战争的结束，或作为向世界训示战争的祸害。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1993年 独立哈萨克斯坦首次阅兵仪式在阿拉木图市举行。

2010年 独联体成员国非正式首脑会议在俄罗斯莫斯科拉开帷幕。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统访问莫斯科并出席红场阅兵式等卫国战争胜利70周年纪念活动。

2016年 根据纳扎尔巴耶夫总统倡议，联合国纽约总部举行第六届世界与传统宗教领袖大会框架下的安理会《为安全世界的宗教领袖》主题会议。

2017年 哈萨克斯坦少年歌手叶尔詹·马克西莫夫在意大利举行的Sanremo junior 歌唱比赛中获得冠军。

2019年 哈萨克斯坦代表团在马拉喀什（摩洛哥）举行的国际残疾人田径锦标赛中收获4枚奖牌（2金1银1铜）。