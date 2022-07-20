今年5月哈萨克斯坦贸易出口额创近8年新高

哈通社/努尔苏丹/7月20日--2022年5月，哈萨克斯坦货物贸易出口额创近8年新高。

据国家经济部发布的数据，2022年5月哈萨克斯坦的出口额达到了77亿美元，达到自 2014 年 2 月（79亿美元）以来的新高。

石油、金属和农产品的长期高价在 5 个月内为哈萨克斯坦带来了 342 亿美元的出口利润。

消息称，这比去年的前5 个月数据高出 59% 或 127 亿美元。

哈萨克斯坦的出口销售额增长出现在以下上商品：

石油 - 91% 或 96 亿美元

铁合金 - 61% 或 5.29 亿

阴极铜 - 25% 或 3.18 亿美元

小麦 - 61% 或 3.22 亿

铀——2.6倍或4.97亿美元

硫 - 3.3 倍或 2.38 亿美元。

这些商品出口量的增加使哈萨克斯坦的出口增加 90%，总计增加 115 亿美元。

按国家/地区来看：

意大利——29亿美元

中国——15亿美元

韩国——13亿美元

土耳其——11亿美元。

对欧盟的总供应增加了 58 亿美元，对亚洲国家的总供应增加了 52 亿美元，这两个方向占哈萨克斯坦出口增长的 87%。对欧亚经济联盟国家的出口在 1 -5 月下降 0.9%。

【编译：阿依波塔】







