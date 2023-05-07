哈通社5月7日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/5月7日 -- 哈通社为各位读者总结5月7日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

5月7日,星期日

5月7日是阳历一年中的第127天 （闰年第128天） ，离全年的结束还有238天。

世界各国/地区节日：

哈萨克斯坦祖国保卫者日 5月7日是哈萨克斯坦祖国保卫者日。1992年5月7日，国防委员会重组为哈萨克斯坦共和国国防部。当日，纳扎尔巴耶夫签署关于成立哈萨克斯坦共和国武装力量的总统令。 每年的5月7日，纳扎尔巴耶夫总统都会向哈萨克斯坦优秀军人授衔和授勋，以表彰他们为国防事业作出的突出贡献。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1975年 乌斯卡曼市为二战烈士竖立纪念碑。

1992年 哈萨克斯坦国防委员会重组为共和国国防部。

1999年 根据总统令，正式向登上柏林国会大厦穹顶并插上胜利旗帜的卫国战争功勋英雄拉赫姆詹·阔什喀尔巴耶夫授予«人民英雄»称号。

2000年 阿斯塔纳市政府为阿富汗战争中牺牲的哈萨克斯坦烈士们竖立纪念碑。

2014年 乌斯卡曼市为哈萨克著名领袖卡班拜勇士设立纪念碑。

2015年 扎尔巴耶夫总统同到访的中国国家主席习近平举行会谈。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统出席为庆祝祖国保卫者日和卫国战争胜利70周年而举行的此次大型阅兵仪式。

2019年 哈萨克斯坦驻 斯普利特（克罗地亚）名誉领事馆和哈萨克投资公司办事处隆重开馆。