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    一季度哈萨克斯坦税收收入近5.7万亿坚戈

    2023 年 4月 29 日 星期六 , 09:11

    哈通社/阿斯塔纳/4月29日 – 2023年一季度，哈萨克斯坦综合预算（国家预算和国家基金）税收收入为56 673亿坚戈，较去年同期增长9 980亿坚戈，涨幅21.4%。

    根据国家收入委员会公布的数据显示，报告期内：

    ·共和国预算收入31 767亿坚戈，较2022年同比增长5 991亿坚戈，涨幅23.2%；

    ·地方预算收入12 936亿坚戈，较2022年同比增长2 520亿坚戈，涨幅24.2%；

    ·国家基金收入11 971亿坚戈，较2022年同比增长1 469亿坚戈，涨幅14.0%。

    与 2022 年同期相比，共和国预算收入中从第三国进口增值税的收入增加 2 倍，国内制成品增值税收入增加 21.2%，企业所得税收入增加 20.7%，从欧亚经济联盟国家进口产品的增值税收入增加 2.0%。

    国家收入委员会消息称，有一些因素导致了税收收入的增长。例如，与2022年同期相比，2023年一季度黄金价格上涨了0.8%。此外，哈国与第三国之间的商品交易量增长了13.9%（出口下降6.7%，进口增长1.8倍）。同时，带有电子关封商品的贸易量增长了27.7%，达8.8万亿坚戈。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    作者:

    木合塔尔·木拉提

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