哈通社5月6日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/5月6日 -- 哈通社为各位读者总结5月6日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

5月6日，星期六

5月6日是阳历一年中的第126天 （闰年第127天） ，离全年的结束还有239天。

世界各国/地区节日：

国际不节食日 每年的5月6日为«国际不节食日»，在这一天，人们不需要留意体重，暂停节食，放肆吃美食！这个节日存在的意义在于，鼓励民众正常饮食。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1992年 哈萨克斯坦共和国与丹麦王国建立外交关系。

1995年 纳扎尔巴耶夫总统出席在伦敦、巴黎以及莫斯科等城市举行的二战胜利50周年庆典，并同多位国家领导举行会谈。

1996年 苏丹玛赫穆德•图尔艾格尔沃夫巴甫洛达尔国家大学正式成立。

1998年 根据总统令，哈萨克斯坦首都阿克莫拉市正式更名为阿斯塔纳市，«萨热阿尔卡区»和«阿拉木图区»正式成立。

2003年 阿斯塔纳市«民族友谊»纪念碑举行揭幕仪式。

2013年 库斯塔奈市开设露天军事科技博物馆。

2015年 为庆祝卫国战争胜利70周年，哈萨克斯坦邮政公司发行三张一组的邮票，单张邮票每张价格为200坚戈。

2017年 阿斯塔纳国际金融中心法律咨询委员会正式成立。

2019年 俄罗斯联邦第二大城市圣彼得堡设立二战英雄阿丽娅∙莫勒达古洛娃纪念像。

2020年 巴西TV-Supren频道介绍《阿拜箴言录》葡萄牙语译本。

2021年 央行发行ALTYN BARYS纪念银币。