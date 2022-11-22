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印尼西爪哇省发生5.6级地震 已造成162人死亡

2022 年 11月 22 日 星期二 , 08:17
印尼西爪哇省发生5.6级地震 已造成162人死亡

哈通社/阿斯塔纳/11月22日—据中新社报道，当地时间11月21日，印尼西爪哇省展玉县(Cianjur)发生5.6级地震，截至目前已造成162人死亡，数百人受伤。

印尼气象、气候和地球物理局网站显示，地震发生在当地时间13时21分(北京时间14时21分)，震中位于南纬6.84度，东经107.05度的西爪哇省展玉县境内，震源深度10公里。

据美联社介绍，这一地区大约有175000居民，超过13000人的房屋在强震中遭到破坏，被迫离家避难。展玉地区官员表示，还有许多灾民被困在倒塌的房屋内，随着搜救工作的进展，死伤人数还将增加。

印度尼西亚气象、气候和地球物理局记录了至少25次余震。因为目前印尼正处雨季，气象部门提醒灾民避开出现裂缝的山坡和河岸，防止余震和下雨带来山体滑坡和河水暴涨造成次生灾害。

据介绍，由于所处地理位置原因，拥有超过2.7亿人口的印尼经常遭受地震、火山爆发和海啸的袭击。

2021年1月，印尼西苏拉威西省曾发生6.2级地震，造成数百人伤亡。2004年的印度洋海啸导致十几个国家近23万人丧生或失踪，其中大部分发生在印度尼西亚。


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