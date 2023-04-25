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在哈国 四孩家庭每月可获得5.5万坚戈补助

2023 年 4月 25 日 星期二 , 11:13
在哈国 四孩家庭每月可获得5.5万坚戈补助

哈通社/阿斯塔纳/4月25日 -- 据劳动和社会保障部消息，年初以来全国有53.83万户多子女家庭领取了总额为1011亿坚戈的补助金。其中3月份发放国家补助金343亿坚戈。

由哈萨克斯坦政府提供的多子女福利金，主要面向生育有4个或4个以上的未成年子女及其中有23岁以下接受全日制教育的学生的家庭。福利金的发放与否与该家庭的收入程度无关。

根据家庭中生育的子女数量不同，福利金的发放标准如下：

· 四孩家庭—16.03倍按月计算指数，即55 304坚戈；

· 五孩家庭—20.04倍按月计算指数，即69 138坚戈；

· 六孩家庭—24.05倍按月计算指数，即82 973坚戈；

· 七孩家庭—28.06倍按月计算指数，即96 807坚戈；

· 八孩和更多孩子家庭 — 国家补助金将按照每个孩子4倍按月计算指数标准，即每人13 800坚戈予以支付。

按照哈萨克斯坦共和国相关法律法规规定，为计算养老金、福利金和其他社会支付，以及作为各类罚金、税款和其他支付的参考标准，而由政府每年确定的计算指数，被称之为«按月计算指数（АЕК：айлық есептік көрсеткіш）»。

从2023年1月1日开始，哈萨克斯坦按月计算指数将被上调为3450坚戈。

同时，从2023年开始，拥有《金色胸章》《银色胸章》（授予养育有7个以上子女的母亲）的家庭，每月可获得6.4倍按月计算指数（22 080坚戈）的国家补贴。同时，养育残疾儿童的父母或监护人，每月可获得56 794坚戈的补贴。

【编译：木合塔尔·木拉提】

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