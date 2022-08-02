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美国将再向乌克兰提供5.5亿美元军事援助
2022 年 8月 2 日 星期二 18:20

美国将再向乌克兰提供5.5亿美元军事援助

哈通社/努尔苏丹/8月2日 —— 据中新社消息，美国国务卿布林肯当地时间8月1日宣布，美国将向乌克兰再提供总价达5.5亿美元的军事援助。

布林肯当天发表声明说，将向乌克兰提供5.5亿美元武器装备，包括更多高机动性多管火箭系统(HIMARS)的配套弹药和常规火炮所需的弹药。这些武器装备将从国防部的库存中调取。

布林肯说，自俄罗斯发动在乌克兰军事行动以来，美国已向乌克兰提供总计87亿美元的军事援助。

布林肯还表示，俄乌冲突已经持续超过5个月，美国将与盟友和伙伴继续坚定支持乌克兰保卫领土和主权完整，并将继续向乌克兰提供安全援助。

7月29日，布林肯与俄罗斯外交部长拉夫罗夫进行了自俄乌冲突以来的首次通话。布林肯警告俄罗斯不要尝试吞并乌克兰领土，“世界不会承认吞并，如果俄罗斯继续这个计划，将面临额外巨大损失”。

今年2月24日，俄罗斯总统普京发表讲话说，决定在顿巴斯地区发起特别军事行动，同时表示俄没有占领乌克兰的计划。自俄乌冲突发生以来，美国已对俄采取多轮制裁措施，包括制裁俄总统普京等个体、取消与俄罗斯正常贸易关系等。

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