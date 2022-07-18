2022 年 7月 18 日 星期一 11:30

今年预算为支持地方发展拨款5.5万亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/7月18日 – 哈萨克斯坦政府副总理、财政部部长耶尔乌兰·加玛吾巴耶夫日前在阿拉木图州巴尔喀什县出席了与当地居民的见面会。

在见面会上，阿拉木图州州长玛拉特·苏勒坦哈兹耶夫和巴尔喀什县县长哈利姆·托克佩索夫分别进行了述职报告。

会上针对增加就业岗位的国家计划、中小企业贷款扶持计划以及旨在增加人民收入的方案等进行了讨论。

会上支持，2022年上半年，我国经济中制造业总量增长5.8%，国内生产总值增长3.4%，建筑业增长9.2%，贸易和运输业增长6.2%。

财政部长表示，为支持地方社会经济总体发展，今年共和国预算将拨付专项资金共计5.5万亿坚戈。

他表示，这笔资金将占到预算总支出的30%。目前地方财政收入的基础正在得到加强，中小企业税务收入下方至地方的改变也为这一趋势带来了积极的影响。

财政部长指出，在«乡村——国家的摇篮»规划框架下共拨款1280亿坚戈，旨在在580个乡村居民点落实1100多项规划方案。

此外，为支持«高学历人才下乡服务»计划，为4300名人才安居购房拨款支持资金200亿坚戈。

预计相关计划将创造17万个新的工作岗位。

财政部长强调指出，托卡耶夫总统提出的«新哈萨克斯坦»概念旨在通过加强公平竞争、保护私有财产、使经济摆脱垄断，来落实国家新的经济方向。 所有这些措施都显着加强了政治稳定、商业利益和权利保护体系，并为所有哈萨克斯坦人创造了广泛的经济机会。

【编译：木合塔尔·木拉提】