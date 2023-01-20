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过去5年中亚区内贸易增长50%

2023 年 1月 20 日 星期五 , 12:16
过去5年中亚区内贸易增长50%

哈通社/阿斯塔纳/1月20日--外交部副部长叶尔穆哈姆别特·霍尼斯巴耶夫在出席《中亚2030—未来的面貌》专家会议时表示，过去5年中亚区内贸易增长50%。

他指出，中亚贸易规模的增长是各国间高级别会谈的具体成果。自2018年以来，中亚各国之间的贸易额增长了50%。为进一步发展经贸合作，中亚国家正在实施一系列重大交通物流合作项目。从经济领域合资企业数量的增长可以明显看出彼此之间业务联系的增进。

他提醒说，在目前的条件下，中亚各国迫切需要团结一致。

-当今世界，我们正在目睹大规模的地缘政治和地缘经济转型。这些变化可能伴随着各种新的挑战与机遇。-他说。

他指出，目前，中亚各国之间已建立了渐进式双边和多边政治对话机制。稳定的高级别接触使解决重要的战略性问题成为可能。他认为，可以将中亚各国相互关系提升至更高水平。

-我们高度赞赏阿斯塔纳、塔什干、阿什哈巴德和乔尔蓬-阿塔首脑峰会取得的成果。同样，我们对定于9月在杜尚别举行的第五届中亚国家领导人峰会寄予厚望。-叶尔穆哈姆别特·霍尼斯巴耶夫说。

【编译：阿遥】


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