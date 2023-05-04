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哈通社5月4日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

2023 年 5月 4 日 星期四 , 07:00
哈通社5月4日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/5月4日 -- 哈通社为各位读者总结5月4日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

5月4日，星期四

5月4日是阳历一年中的第124天 （闰年第125天） ，离全年的结束还有241天。

世界各国/地区节日：

国际消防员日 每年5月4日为国际消防员日，为了纪念1999年在澳大利亚发生的森林火灾中遇难的五名消防人员而设立。

反欺凌日 反欺凌日又称粉红衬衫日，自发起以来得到了全球25个国家的认可，并于2012年开始庆祝。每年儿童和青少年自杀最常见原因之一是来自同龄人欺凌造成。

中国五四青年节 五四青年节为中华人民共和国的节日，是为纪念1919年5月4日爆发的五四运动而设立的。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1939年 哈萨克斯坦作曲家联盟成立。

2001年 南哈州萨热阿哈什县为托列毕设立纪念碑。

2009年 阿尔法拉比哈萨克国立大学举行新大学博物馆奠基仪式。

2012年 爱沙尼亚驻哈萨克斯坦大使馆举行新馆开馆仪式。

2013年 关于哈萨克斯坦首任国防部长、陆军将领萨哈达特·努尔玛罕别托夫的纪录片在阿拉木图市举行首映。

2015年 阿拉木图市为卫国战争功勋英雄拉赫姆詹·阔什喀尔巴耶夫竖立纪念牌。

2017年 德国政府为二战期间遭纳粹关押的9名哈萨克斯坦老兵支付2500欧元赔偿金。

2019年 主题为«生与死之间的世界»的国际展览在卡拉甘达历史文化博物馆举行。

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