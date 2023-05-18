哈通社5月18日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/5月18日 -- 哈通社为各位读者总结5月18日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

5月18日,星期四

5月18日是阳历一年中的第138天 （闰年第139天） ，离全年的结束还有227天。

世界各国/地区节日：

国际博物馆日 国际博物馆日设在每年的5月18日，由国际博物馆协会于1977年5月18日制定，并从当年起开始举办。设立该主题日旨在号召世界各国关注博物馆和文化事业，促进世界博物馆事业的健康发展。

提高艾滋病毒疫苗意识日 每年5月18日为提高艾滋病毒疫苗意识日。旨在呼吁继续研发艾滋病毒疫苗。1997年5月18日前美国总统比尔•克林顿在美国巴尔的摩市摩根州立大学发表讲话并呼吁在科技时代设立新目标。据悉，虽然在疫苗研发领域有重大发现，但仍然没有针对艾滋病毒的有效疫苗问世。

文化自由日 每年5月的第三个周六为文化自由日。该节日由倡导通过技术自由获得教育的Digital Freedom Foundation非商业组织发起下设立。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1992年 纳扎尔巴耶夫总统对美国进行正式访问，并同美国总统乔治•布什、国务卿詹姆斯•贝克、国防部长迪克•切尼等人举行会谈。

1996年 纳扎尔巴耶夫总统向著名诗人沃勒贾斯•苏莱曼诺夫授予«哈萨克斯坦人民作家»称号。

2006年 关于苏联英雄阿莉娅•莫勒达古洛娃的《阿莉娅人生：勇气与榜样》一书正式亮相。

2011年 保加利亚第二大城市普罗夫迪夫市举行哈萨克斯坦荣誉领事馆开馆仪式。

2011年 奇姆肯特市国家象征广场正式向公众开放。

2015年 塔拉兹市穆罕默德•海达尔•杜拉提国立大学正式加入拥有独联体国家130个大学成员的欧亚高等教育机构协会。

2015年 哈萨克斯坦首次参加意大利都灵国际书展Salone Internazionale del Libro。

2017年 纳扎尔巴耶夫总统向著名演员、导演阿山纳勒∙阿希莫夫授予«哈萨克斯坦功勋人士»称号。

2020年 哈萨克斯坦著名歌星迪玛希·库代别尔艮新歌《WE ARE ONE》在中国QQ音乐平台上获得了人气黄金单曲认证。

2021年 阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫向哈萨克斯坦著名学者、突厥学家沃勒扎斯·苏莱曼诺夫颁发阿塞拜疆荣誉勋章（Sharaf Order）。

2021年 哈萨克斯坦总领事馆在斯特拉斯堡（法国）正式开馆。