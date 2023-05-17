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哈通社5月17日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

2023 年 5月 17 日 星期三 , 07:00
哈通社5月17日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/5月17日 -- 哈通社为各位读者总结5月17日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

5月17日，星期三

5月17日是阳历一年中的第137天 （闰年第138天） ，离全年的结束还有228天。

世界各国/地区节日：

世界电信和信息社会日 每年的5月17日是世界电信和信息社会日，为原世界电信日和世界信息社会日于2006年11月合并而成。1865年5月17日，20多个国家在法国巴黎签署《国际电报公约》，并宣布国际电报联盟成立。后来由于无线电及电话等技术的迅猛发展，国际电报联盟在1932年改名为国际电信联盟。

世界高血压日 高血压病是一种世界性的常见病、多发病，严重威胁着人类健康。为此，1978年4月7日，世界卫生组织和国际心脏病学会联合会决定将每年的5月17日定为“世界高血压日”，旨在引起人们对防治高血压的重视。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1936年 莫斯科举行哈萨克斯坦文化和文艺周。

1992年 首任总统纳扎尔巴耶夫签署在土耳其开设哈萨克斯坦大使馆的法令。

1992年 首任总统纳扎尔巴耶夫首次对美国进行正式访问。

2011年 阿斯塔纳总统文化中心举行时钟展。

2013年 巴黎举行小范围欧洲哈萨克人大会。

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