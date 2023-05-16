哈通社5月16日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/5月16日 -- 哈通社为各位读者总结5月16日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

5月16日,星期二

5月16日是阳历一年中的第136天 （闰年第137天） ，离全年的结束还有229天。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

2007年 奇姆肯特市儿童和青少年中心开设国际友谊博物馆。

2007年 英国摇滚乐队The Beatles（披头士）的纪念碑在阿拉木图市阔克托别山设立。

2011年 阿斯塔纳市首任总统博物馆同日本驻哈萨克斯坦大使馆以及日本基金会共同举行题为«日本玩具»的特别展览。

2012年 旨在纪念哈萨克斯坦独立20周年而发行的面值10000坚戈纪念钞被国际银行票据协会（IBNS）评为«2011年最佳货币»。

2013年 «东哈萨克斯坦音乐遗产»选集在阿斯塔纳亮相。

2013年 哈萨克斯坦共和国同加勒比地区的国家圣基茨和尼维斯邦建立外交关系。

2014年 哈中铁路运输合作小组委员会第9次会议在北京举行。

2016年 第5届哈萨克斯坦在华留学生代表大会在中国重庆举行。大会吸引来自北京、上海、武汉、西安、乌鲁木齐、南京、广州以及重庆等城市的近150多名大学生参加。