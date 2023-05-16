Qazaq TV Телерадиокомпания Президента Казахстана
首页  >
  时事新闻  >
  哈通社简报

哈通社5月16日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

2023 年 5月 16 日 星期二 , 07:00
哈通社5月16日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/5月16日 -- 哈通社为各位读者总结5月16日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

5月16日,星期二

5月16日是阳历一年中的第136天 （闰年第137天） ，离全年的结束还有229天。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

2007年 奇姆肯特市儿童和青少年中心开设国际友谊博物馆。

2007年 英国摇滚乐队The Beatles（披头士）的纪念碑在阿拉木图市阔克托别山设立。

2011年 阿斯塔纳市首任总统博物馆同日本驻哈萨克斯坦大使馆以及日本基金会共同举行题为«日本玩具»的特别展览。

2012年 旨在纪念哈萨克斯坦独立20周年而发行的面值10000坚戈纪念钞被国际银行票据协会（IBNS）评为«2011年最佳货币»。

2013年 «东哈萨克斯坦音乐遗产»选集在阿斯塔纳亮相。

2013年 哈萨克斯坦共和国同加勒比地区的国家圣基茨和尼维斯邦建立外交关系。

2014年 哈中铁路运输合作小组委员会第9次会议在北京举行。

2016年 第5届哈萨克斯坦在华留学生代表大会在中国重庆举行。大会吸引来自北京、上海、武汉、西安、乌鲁木齐、南京、广州以及重庆等城市的近150多名大学生参加。

哈通社简报  
近期新闻
相关新闻
热门新闻
哈萨克斯坦与欧盟将确立新的合作方向
哈萨克斯坦与欧盟将确立新的合作方向
哈萨克斯坦公民办理赴欧签证程序有望获得简化
哈萨克斯坦公民办理赴欧签证程序有望获得简化
前4个月哈萨克斯坦经济增速为5%
前4个月哈萨克斯坦经济增速为5%
土耳其大选：埃尔多安首轮得票率最高 将进入第二轮角逐
土耳其大选：埃尔多安首轮得票率最高 将进入第二轮角逐
央行副行长：国际货币基金组织预测哈萨克斯坦经济增幅将保持4.3%
央行副行长：国际货币基金组织预测哈萨克斯坦经济增幅将保持4.3%
政府总理会见联合国人口基金会执行主任纳塔利娅·卡内姆
政府总理会见联合国人口基金会执行主任纳塔利娅·卡内姆
哈萨克斯坦大使会见葡萄牙企业家联合会主席
哈萨克斯坦大使会见葡萄牙企业家联合会主席
总理：我们的目标是今年将通货膨胀率降低 2 倍
总理：我们的目标是今年将通货膨胀率降低 2 倍
哈萨克斯坦通过跨里海国际运输走廊出口的货物量增加2.7倍
哈萨克斯坦通过跨里海国际运输走廊出口的货物量增加2.7倍