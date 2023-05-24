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今年4月哈萨克斯坦民众共购买黄金一百公斤

2023 年 5月 24 日 星期三 , 17:19
今年4月哈萨克斯坦民众共购买黄金一百公斤

哈通社/阿斯塔纳/5月24日--据哈萨克斯坦央行统计，2023年4月份哈萨克斯坦民间共购买黄金100.5公斤（3 119根金条）。

据悉，哈萨克斯坦央行从2017年开始启动了民间交易黄金的计划。截至目前，在民间交易的黄金总额已经达到了4.3吨（125 549根金条）。

目前哈国民间黄金交易市场上流通的金条共有5种规格，分别为5克、10克、20克、50克和100克。

其中，10克标准金条在市场上最受欢迎，占到了总交易量的26%（32 756 根）。其次是5克金条（28 547根 23%）和100克金条（25 793根 20%）。

20克金条的交易量为23 744根（19%），50克金条为14 709根（12%）。

总体上，民间黄金交易最活跃的三个城市是阿拉木图市、努尔苏丹市和阿特劳市。

金条是可信赖的投资工具。银行和非银行外汇兑换机构可以畅通的从民间交易金条，是保障黄金市场流动性的关键因素之一。

此前，哈萨克斯坦央行根据针对哈萨克斯坦外汇现金交易规则进行的修订，允许非银行外汇兑换机构从民间收购哈央行在2017年以前出售的纯金金条。 新规则已经于2021年6月2日起生效。在此之前，哈国的非银行外汇兑换机构仅被允许从事2017年及之后由央行发行的金条的收购和出售。

值得一提的是，自2017年民间交易黄金计划启动以来，二级银行和个体非银行网点共回购金条 20 972条，总重量539.9公斤，占售出金条总量的17%。

目前，可以在 Halyk 银行、欧亚银行、艾草银行、中央信贷银行（Bank CenterCredit）以及非银行兑换处买卖金条。


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