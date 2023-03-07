卫生部长：哈萨克斯坦发病率一年内增长4%

哈通社/阿斯塔纳/3月7日 ——哈萨克斯坦卫生部部长阿扎尔·黑尼亚特7日表示，哈国发病率一年内增长了4%。

据卫生部长介绍，全国育龄女性总数超过400万人，而18岁以下女孩数量超300万人。

-在医疗保健系统中，旨在预防和早期发现疾病的活动具有优先权。在这种情况下，进行诊断筛查以预防疾病。非传染性疾病是全球妇女死亡的主要原因。我国发病率一年内增长4%。-她说。

黑尼亚特女士表示，全国27%的女性患有呼吸系统疾病、12%患有泌尿生殖系统疾病、8%患有循环系统疾病、6%患有肌肉骨骼系统和消化系统疾病。

-大约有 300 万女性在诊疗系统中登记，占医疗观察成年人的62.5%（480万人）。每年，近200万女性住院接受治疗，超过50万女性接受手术。当前，哈萨克斯坦女性寿命为74岁。也就是说，哈萨克斯坦女性比男性长活7.7年（男性寿命为66.33岁）。-卫生部长说。

据国家统计局数据，哈萨克斯坦女性平均年龄为33.7岁，较2022年同期增加了2.6岁。

根据哈萨克斯坦劳动和社会保障部提供的数据，哈萨克斯坦就业人口当中女性人数为430万，占总就业人口的48%。