英国超4万名铁路工人开始新一轮罢工

2022 年 12月 14 日 星期三 , 07:43

哈通社/阿斯塔纳/12月14日--当地时间12月13日，英国超过4万名铁路工人开始新一轮罢工。据统计，各行业罢工行动已导致英国于6月至10月间损失超110万个工作日。

环球网援引路透社消息报道称，由于英国员工要求提高薪资以适应飙升的通货膨胀率，英国劳资纠纷进一步升级。从铁路工人到教师、邮政工作人员、律师，各行业员工在过去数月间都开展了罢工行动。当地时间12月13日，英国超过4万名铁路工人开始最新一轮罢工行动，导致该国交通网络大范围中断。英国酒店餐饮业组织UKHospitality警告说，在一年中最繁忙的圣诞假期间进行铁路罢工，可能导致巨大的破坏性影响，估计酒店餐饮业收入将减少15亿英镑。

英国国家统计局数据显示，今年6月至10月间，英国共损失了超过110万个工作日。今年10月，英国因罢工损失了41万个工作日，达到自2011年11月以来的最高水平。据估计，英国在12月将损失超100万个工作日。