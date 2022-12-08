总统接见4个州州长

2022 年 12月 8 日 星期四 , 14:16

哈通社/阿斯塔纳/12月8日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫8日接见西哈州、巴甫洛达尔州、北哈州和库斯塔奈州州长。

会谈期间，西哈州州长纳瑞曼·托列哈利耶夫向总统介绍了西哈州今年的社会经济发展主要指标，以及投资项目和就业保障路线图的实施情况。

巴甫洛达尔州州长阿塞恩·拜汗诺夫就消除埃基巴斯图兹供暖系统事故的后果措施做出了工作汇报。据其介绍，埃基巴斯图兹供暖系统修复工作将于12月15日前完成。与此同时，他还介绍了该州主要经济社会指标和农业发展、为农村居民提供优质饮水、交通基础设施建设、住房建设等任务的进展情况。

之后，北哈州州长阿依达尔别克·萨帕若夫向托卡耶夫介绍了北哈州的发展计划和此前接收到的任务执行情况。

总统与库斯塔奈州州长库马尔•阿克萨卡洛夫举行的会谈中，州长阿克萨卡洛夫介绍了该州当前的社会经济发展主要指标，并汇报了该州的社会经济增长和招商引资情况。 此外，他还谈到了将在库斯塔奈州举行的第19届区域间论坛的筹备工作。

总统向新任州长们就发展地区和提高居民生活水平问题，以及通过全面支持农业确保农村地区的发展、实现基础设施现代化和改善交通运输问题下达了一系列工作指示。

【编译：阿依波塔】