Qazaq TV Телерадиокомпания Президента Казахстана
首页  >
  时事新闻  >
  国际

研究：猴痘病毒在出现症状前4天就可传播

2022 年 11月 3 日 星期四 , 13:53
研究：猴痘病毒在出现症状前4天就可传播
2022 年 11月 3 日 星期四 , 13:53

研究：猴痘病毒在出现症状前4天就可传播

哈通社/阿斯塔纳/11月3日--中新网援引英国天空新闻网当地时间11月2日的消息报道称，英国一项研究发现，猴痘的传播可以在任何症状出现之前的4天内发生。

报道称，英国卫生安全局(UKHSA)的研究人员表示，在出现症状之前，猴痘的传播可能比之前认为的«严重»得多。

研究估计，超过一半(53%)的传播发生在症状出现前，这意味着如果人们出现了症状，隔离恐无法预防许多感染。即使追踪到接触者，他们也可能已经将病毒传播给了其他人。

研究人员观察了从第一个病人出现第一个症状到第二个病人出现症状所需的时间，还观察了潜伏期——从接触病毒到出现症状的时间。结果显示，在出现症状之前，4天是检测到传播的最长时间。

报道指出，该研究以5月6日至8月1日期间在英国猴痘检测呈阳性的2746人为对象，此研究已发表在《英国医学杂志》上。

英国卫生与健康管理局的最新数据显示，截至10月24日，英国已发现超过3500例猴痘确诊病例。

猴痘是一种病毒性人畜共患病，由猴痘病毒感染引发。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数患者会在几周内康复，但也有患者病情严重。

相关新闻
COVID-19：过去24小时新增确诊89例有100人在接受住院治疗
卫生部公布全国疫苗接种数据
英国10月通胀率达11.1%创41年新高
COVID-19：过去24小时新增确诊72例 有90人在接受住院治疗
COVID-19：过去24小时新增确诊60例 有86人在接受住院治疗
COVID-19：过去24小时新增确诊42例有89人在接受住院治疗
阿斯塔纳年轻夫妇喜得三胞胎取名哈斯穆，卓玛尔特和科梅尔
数据显示：今年已有超4万名非法移民横渡海峡进入英国
焦点
1 日本团队推测一年有180亿个微塑料流入北冰洋
2 马吉利斯国际关系、国防和安全委员会主席会见摩尔多瓦驻哈大使
3 赫尔辛基网球挑战赛：库库什金晋级第三轮
4 哈萨克斯坦将收购俄罗斯在欧亚开发银行中4.2%的股份
5 联合国秘书长：创造一个开放、自由、包容和安全的数字未来

时事新闻