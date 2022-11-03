研究：猴痘病毒在出现症状前4天就可传播

2022 年 11月 3 日 星期四 , 13:53

2022 年 11月 3 日 星期四 , 13:53

研究：猴痘病毒在出现症状前4天就可传播

哈通社/阿斯塔纳/11月3日--中新网援引英国天空新闻网当地时间11月2日的消息报道称，英国一项研究发现，猴痘的传播可以在任何症状出现之前的4天内发生。

报道称，英国卫生安全局(UKHSA)的研究人员表示，在出现症状之前，猴痘的传播可能比之前认为的«严重»得多。

研究估计，超过一半(53%)的传播发生在症状出现前，这意味着如果人们出现了症状，隔离恐无法预防许多感染。即使追踪到接触者，他们也可能已经将病毒传播给了其他人。

研究人员观察了从第一个病人出现第一个症状到第二个病人出现症状所需的时间，还观察了潜伏期——从接触病毒到出现症状的时间。结果显示，在出现症状之前，4天是检测到传播的最长时间。

报道指出，该研究以5月6日至8月1日期间在英国猴痘检测呈阳性的2746人为对象，此研究已发表在《英国医学杂志》上。

英国卫生与健康管理局的最新数据显示，截至10月24日，英国已发现超过3500例猴痘确诊病例。

猴痘是一种病毒性人畜共患病，由猴痘病毒感染引发。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数患者会在几周内康复，但也有患者病情严重。