2022 年 10月 21 日 星期五 , 16:17

哈萨克斯坦将分阶段实施每周4天工作制度

哈通社/阿斯塔纳/10月21日 – 哈萨克斯坦劳动和社会保障部下属的劳动和社会保障委员会主席托列艮·沃斯潘库洛夫就4天工作制问题发表了评论。

据其介绍，该机构从2015年开始，根据时任总统的指示，启动了旨在优化劳资关系的系列工作。

他表示，根据哈萨克斯坦现行的《劳动法典》，目前哈国实行的是每周工作总时长限制为40个小时的5天/6天工作制度。

- 不过，雇主可以与雇员通过协商方式，自主减少这一标准。- 托列艮·沃斯潘库洛夫说。

他表示，目前劳动和社会保障部正在研究关于«每周4天工作制»的相关问题。

- 我们打算分阶段实行这种模式。可能采取的方式包括，比方说，每个月有4个星期，其中第一周工作4天，第二周5天，第三周6天，第四周工作时间在改回4天。-托列艮·沃斯潘库洛夫说。

他表示，这种确保雇员总工作时数不超过标准限值的方式，被称之为«计算周期»模式。至于剩余时间，雇主可以与雇员自由协商，达成各自满意的工作安排。

根据此前报道，哈萨克斯坦劳动和社会保障部计划从2023年开始，在社会工作制度当中引入每周4天工作制。根据该部拟定的修订方案，针对雇员的特殊情况（家中有需要照顾的病患、有三岁以下儿童的父母中的一人、独立抚养14岁以下儿童或18岁以下残疾儿童的女性、距离退休年龄不足两年者），雇主与雇员可通过协商方式灵活设置每周的工作天数，在每周4/5/6天当中进行调整。

该方案同时指出，实行每周4/5/6天轮换工作制度期间，雇员的额外工作时间（加班时长）不得超过限值。限值为每月12个小时，全年加班时间不得超过120个小时。

【编译：木合塔尔·木拉提】