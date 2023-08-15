印度北部暴雨引发山洪 已致至少49人死亡

哈通社/阿斯塔纳/8月15日--据环球网报道，印度北部近日暴雨天气频发，引发洪水与山体滑坡。喜马偕尔邦和北阿坎德邦受灾严重，已有至少49人死亡、数十人失踪。



据英国《卫报》8月14日报道，印度北部连日暴雨引发了洪水、山体滑坡等灾害，喜马偕尔邦和北阿坎德邦的桥梁、建筑均受到严重损坏。

根据喜马偕尔邦公布的官方数据，截至当地时间14日，过去24小时内共有41人遇难，另外还有至少13人失踪。该邦目前有700条道路被关闭，所有学校在14日暂时停课。而自11日以来，北阿坎德邦也至少有8人遇难。当地政府目前仍在努力清理废墟，以营救可能被困的人员。

另据彭博社报道，当前正值印度季风雨季，暴雨较为常见，也经常出现山洪、泥石流、山体滑坡等次生灾害。然而，专家表示，气候危机正在令上述灾害发生的频率和严重程度不断上升。在气候变化的影响下，印度降水变得更加不均匀，使得洪水和干旱发生的几率同时增加。

暴雨在对民众生命安全造成威胁的同时，也对印度粮食产量造成不利影响。分析人士表示，自2022年初以来，反复无常的天气令印度的粮食产量持续下降，促使印度政府限制小麦、大米和糖的出口，以遏制国内粮食价格的飙升。目前， 亚洲大米价格飙升至近15年高点。

据印度气象局预测，喜马偕尔邦和北阿坎德邦将发生中度山洪，并可能继续出现暴雨天气。从14日开始，印度东部和中部部分地区降雨量也将逐渐增加。