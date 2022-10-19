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多子女家庭国家补助覆盖49.69万个家庭
2022 年 10月 19 日 星期三 , 12:17

多子女家庭国家补助覆盖49.69万个家庭

哈通社/阿斯塔纳/10月19日--来自劳动和社会保障部的数据显示，自年初以来，向多子女家庭支付的国家补助覆盖了49.69万个家庭。9月，46.2万个多子女家庭领取了总额为265亿坚戈的国家补助。

由哈萨克斯坦政府提供的多子女福利金，主要面向生育有4个或4个以上的未成年子女，以及有23岁以下接受全日制教育的学生的家庭。

福利金的发放与否与该家庭的收入程度无关。

根据家庭中生育的子女数量不同，福利金的发放标准如下：

四孩家庭 - 50 975坚戈；五孩家庭 - 63 727坚戈；六孩家庭 - 76 479坚戈；七孩家庭 - 89 231坚戈；八孩家庭 - 101 760坚戈；九孩家庭 –114 480坚戈；十孩家庭 –127 200坚戈；十一孩家庭 –139 920坚戈；十二孩家庭 –152 640坚戈；十三孩家庭 –165 360坚戈；十四孩家庭 –178 080坚戈；十五孩家庭 –190 800坚戈；十六孩家庭 –203 520坚戈。

哈萨克斯坦自2020年1月1日开始，在针对性社会救助新机制规定的低收入家庭和多子女家庭支持领域内，实施了全新的多子女家庭福利金制度。

【编译：阿遥】

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