日本首次出现47个都道府县人口均缩水状况

哈通社/阿斯塔纳/7月27日--据共同社报道，日本总务省26日公布的最新人口调查统计数据显示，不包括在日本居住的外国人，2022年日本国民人口相比前一年减少80.1万人，为1.22423亿人，这是自1968年日本人口调查统计以来最大降幅，以及首次出现所有47个都道府县人口均减少的情况。

报道称，截止2022年，日本已连续14年出现人口下降情况。这一趋势表明，日本迫切需要制定措施，解决出生率下降的问题，并改善青年和妇女的就业机会。

该最新人口调查统计报告显示，日本14岁及以下人口占日本总人口的11.82%，较去年下降0.18个百分点，65岁及以上人口较去年增加0.15个百分点占总人口的29.15%。年龄在15岁至64岁之间的人口，上升0.03个百分点，占总人口的59.03%。

据报道，日本最新的人口调查统计报告显示，在日外国人人口三年来首次增加约28.9万人，达到299.3万人。报道称，这是因为疫情过后相对放松的边境管制促进了国际学生和技术实习生的回流。根据该人口调查统计报告，截至2023年1月，包括外国居民在内的日本人口为1.25416亿人。日本国立社会保障和人口问题研究所估计，到2070年，日本外国人口将占日本总人口的10%。报道说，这与地方政府推出吸纳亚洲专业人才的政策有关。

日本首相岸田文雄曾呼吁实施«史无前例»措施以提高出生率，为在2030年前阻止人口下降作出最后努力，但不少人依然对措施的有效性持怀疑态度。