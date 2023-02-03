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美国持续暴雪天气致45万人断电

2023 年 2月 3 日 星期五 , 11:32
美国持续暴雪天气致45万人断电

哈通社/阿斯塔纳/2月3日 -- 据外媒报道，美国南部持续经历暴风雪天气，过去几天已有十人不幸丧命。另外还有超过45万名用户断电，数千趟航班被迫取消。当局警告，寒冷天气将在当地星期四席卷东北部，气温可能达到摄氏零下46度，创下历史新低。

寒冷天气来袭，游乐设施和树木都结上一层冰。由于结冰后太重，树枝纷纷弯腰甚至断裂。得克萨斯州过去几天持续降下雨雪，寒冷天气导致雨水结冰。部分地区的电线结冰厚达1.3公分，导致电力供应受影响，单单在得州就有近40万名用户断电。

湿滑的路面也造成交通意外。据报道，得州应急人员从当地星期一开始，已经接获数百通意外通报，其中几起更是致命性的意外。当局劝请民众不要开车。

而在田纳西州的孟菲斯市，部分公共服务如学校和公共交通关闭两天。另外还有至少5000名用户断电。当局已经发布冰暴预警，交通部门也为极端天气准备应急计划，同时劝请开车的司机缓慢行驶。

在这同时，加利福尼亚州的雨雪天气，令整个州属的积雪量比平均多了近一倍。

加州水资源局，积雪调查和供水预测部门主任德古兹曼说：«我们的积雪量有着惊人的开始，这正是加州摆脱目前的干旱所需要的。»

加州大约三成的水供应，都来自内华达山脉的积雪。不过年初至今的雨雪天气，是否能正式终结这场创纪录的旱情，当地气象部门表示目前还言之过早。

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