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中国与中亚国家之间的进出口贸易增长45.4%

2023 年 1月 14 日 星期六 , 08:24
中国与中亚国家之间的进出口贸易增长45.4%

哈通社/北京/1月14日 —— 中国海关总署公布的2022年全年外贸数据显示，中国与中亚五国之间的进出口贸易增长45.4%。

中国海关总署新闻发言人吕大良表示，“一带一路”倡议提出的十周年，中国与«一带一路»沿线国家的贸易往来日益紧密，2013年至2022年，中国与沿线国家的进出口年均增长8.6%，2022年中国与沿线国家贸易继续保持了快速增长，进出口13.83万亿元，比上年增长19.4%，高出整体增速11.7个百分点。其中，出口7.89万亿元，增长20%；进口5.94万亿元，增长18.7%。

据他介绍，2022年，中国对中亚5国、阿联酋和沙特阿拉伯等进出口分别增长45.4%、42.1%和37.2%，同期对东盟进出口6.52万亿元，增长15%，占我国对沿线国家进出口总值的47.1%。

数据显示，2022年，中国对沿线国家出口中间产品4.44万亿元，增长23.9%，占同期中国对沿线国家出口总值的56.3%。其中纺织品、电子元件、基本有机化学品和汽车零配件出口分别增长14.5%、21.1%、31.3%和24.6%。同期，进口能源产品、农产品稳定增长，分别进口2.46万亿元和3704.1亿元，增速分别为58.8%和13.4%。

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