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    热带气旋“弗雷迪”在马拉维已致447人遇难

    2023 年 3月 19 日 星期日 , 17:20

    哈通社/阿斯塔纳/3月19日 —— 据外媒综合报道，连日来，热带气旋“弗雷迪”持续影响马拉维、莫桑比克和马达加斯加等非洲国家。

    据报道，马拉维灾害管理事务部证实，截至当地时间3月18日19时，热带气旋“弗雷迪”在马拉维南部地区造成的死亡人数达到447人，流离失所人数达362928人。此外，还有918人受伤，282人失踪。当局开展的救援行动仍在继续。

    联合国人道主义事务协调办公室当地时间3月17日表示，马拉维当局正在评估热带气旋«弗雷迪»造成的日益严重的破坏，报告称有超过50万人受到影响。该办公室还表示，联合国机构担心霍乱疫情在受洪水影响的地区蔓延，尤其是在拥挤的流离失所者安置点。

    作者:

    木合塔尔·哈力木拉吾勒

    国际 非洲 洪涝灾害
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