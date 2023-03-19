热带气旋“弗雷迪”在马拉维已致447人遇难

哈通社/阿斯塔纳/3月19日 —— 据外媒综合报道，连日来，热带气旋“弗雷迪”持续影响马拉维、莫桑比克和马达加斯加等非洲国家。

据报道，马拉维灾害管理事务部证实，截至当地时间3月18日19时，热带气旋“弗雷迪”在马拉维南部地区造成的死亡人数达到447人，流离失所人数达362928人。此外，还有918人受伤，282人失踪。当局开展的救援行动仍在继续。