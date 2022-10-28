马斯克以440亿美元正式收购推特

2022 年 10月 28 日 星期五 , 10:30

2022 年 10月 28 日 星期五 , 10:30

马斯克以440亿美元正式收购推特

哈通社/阿斯塔纳/10月28日 -- 在持续了6个月的法律诉讼后，身兼美国电动车特斯拉（Tesla）首席执行官和美国太空探索技术公司（SpaceX）总裁的马斯克星期四（10月27日）以440亿美元正式收购推特公司。

据报道称，马斯克以每股54.20美元的原本收购价从推特的股票持有人手中购买了所有的股票，完成了这家企业的完全私有化。

随着这项推特交易的完成，马斯克与推特的诉讼案也因此结束。

马斯克是在今年4月间同意以440亿美元全面收购推特。但在做出这个收购宣布后的几个星期内，马斯克又抱怨推特虚假账户的数量远高于推特公开估计的不到5％，而决定取消收购计划。之后就出现推特通过法律途径，要让马斯克继续以每股54.20美元的价格完成收购交易。

路透社引述知情人士的话说，马斯克已经解雇推特公司首席执行官阿格拉瓦尔（Parag Agrawal）、首席财务官西格尔（Ned Segal）和法律事务与政策主管加德（Vijaya Gadde）。

马斯克指责这三人在推特平台的虚假账户数据方面误导他和推特公司的投资者。