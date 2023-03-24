法国百万人大示威致逾440伤 450多人被捕

哈通社/阿斯塔纳/3月24日 —— 据联合早报网消息，法国星期四（3月23日）爆发百万人大示威，抗议总统马克龙的政府坚持推动退休制度改革法案；示威活动演变成暴力冲突，有441名安全人员受伤、457人被捕。

综合法新社和彭博社报道，法国内政部说，针对退休改革制度的示威活动已经进行到第九天，星期四共有109万人上街抗议。内政部长达尔马宁星期五（24日）早上告诉法国CNews新闻频道，巴黎街头星期四纵火数量达903起，这是法国自1月开始发生一系列示威活动以来最激烈的一天。

法国各地陆路交通均受影响

法国各地的陆路交通、飞机航班及炼油厂星期四皆受示威活动影响。铁路运营商SNCF运营受到严重干扰，只剩一半的高速服务在运行。巴黎的通勤列车当天只剩五分之一在运行。最显著的影响是，巴黎街头当天堆积了数千吨的垃圾，导致一些道路无法通行。垃圾收集者计划一直罢工至下个星期一（27日）。

法国总理博尔内上周动用宪法49.3条款，在不经议员投票的情况下，通过了极不受欢迎的养老金改革法案，将退休年龄从62岁提高至64岁。这一行动触发众怒，并再次引发大规模示威。

马克龙星期三（22日）在一次罕见的电视采访中说，尽管他并不想推动这一改革，但改革仍是必要的。