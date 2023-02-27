意大利一艘移民船只沉没致43人死

哈通社/阿斯塔纳/2月27日--据TRT 中文援引意大利安莎社消息报道，一艘载有非法移民的船只在意大利克罗托内市附近沉没，造成 43 人丧生。

这艘载有约250名非正规移民的船只在靠近岸边的地方解体沉没，事件发生在克罗托内市斯特卡托迪库特罗镇海域。

根据初步报告，43 人在事件中丧生，其中大部分是儿童，另有 80 人获救。

据称，获救的 80 名移民中有 20 人在克罗托内市医院接受治疗。

据意大利媒体报道，死亡人数恐将超过100人。

右翼联合政府总理乔尔贾·梅洛尼在发表的一份书面声明中表示：

-我对因人口走私犯令多人葬身大海的沉船事件深感悲痛。在恶劣的天气条件下允许一艘只有 20 米长且承载多达 200 人的船只出海是一种犯罪行为。

梅洛尼说，不应对死者有任何猜测。

-政府决心阻止移民船只离开出发点，从而防止这些悲剧发生，并将继续这样做下去，要求出发地国提供最高级别的合作。-他说。

内政部长马泰奥·皮安特多西也表示，所发生的事情是一场巨大的悲剧，他们必须继续采取各种举措来防止非正规移民船只进入。

零据新华社报道，事发船只搭载了200人至250人，其中大部分来自巴基斯坦、阿富汗和斯里兰卡。事故发生时，船上乘客没有时间呼救，幸存者凭借自身力量到达海岸。