世卫组织发出4300万美元募捐呼吁，以加强土叙强震灾后应对工作

哈通社/阿斯塔纳/2月13日-- 据联合国官网消息，世界卫生组织总干事谭德塞12日在叙利亚首都大马士革举行的新闻发布会上表示，该组织已发出4300万美元的募捐呼吁，用于支持叙利亚和土耳其的灾后应对工作。

据报道，此次强烈地震已造成超过3.3万人死亡，另有数百万人无家可归。谭德塞表示，随着搜救工作的持续，预计死亡人数还会增加。

世卫组织正在叙利亚全国范围内扩大行动，包括在由叙反对派控制的西北部地区，这也是此次地震的重灾区。据报道，地震已造成当地4300多人死亡，7600人受伤。

由于旷日持久的战争，叙利亚西北部在地震前就有大约410万人依靠于人道主义援助，其中大多数是妇女和儿童。地震造成的破坏加剧了当地的人道主义危机。

目前，援助物资可以通过土耳其的巴布哈瓦口岸进入叙西北部。这也是安理会授权的唯一一个跨境人道主义运输通道。

谭德塞表示，叙利亚当局似乎对开放更多的边境口岸持开放态度。

周日下午，谭德塞会见了叙利亚总统巴沙尔·阿萨德。阿萨德表示，他愿意考虑增加跨境通道应对这一紧急状况。

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