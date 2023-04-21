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世卫组织：苏丹武装冲突已致至少413人死亡

2023 年 4月 21 日 星期五 , 16:51
世卫组织：苏丹武装冲突已致至少413人死亡

哈通社/阿斯塔纳/4月21日--当地时间4月21日，世界卫生组织发表声明称，苏丹武装冲突已致至少413人死亡，另有3551人受伤。

消息称，死伤者包括平民和武装人员。

喀土穆首都正遭受空军和大炮的袭击，导致机场关闭，街头频传爆炸声。

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