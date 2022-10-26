过去三年哈萨克斯坦开设41所IT学校

2022 年 10月 26 日 星期三 , 16:11

2022 年 10月 26 日 星期三 , 16:11

过去三年哈萨克斯坦开设41所IT学校

哈通社/阿斯塔纳/10月26日--据教育部消息，过去三年，哈萨克斯坦开设了41所IT学校。自年初以来，各类IT学校学生人数超过5.5万名，较去年同期增加3000名。

IT学校配备了现代化的教学设备和开设了机器人教室。此外，还为学生制定了旨在发展儿童数字知识和数字技能的特殊教学计划。

教育部中等教育委员会主席古莉米拉·卡里莫娃介绍称，教育部非常重视推进教育领域数字化进程。国内学校正在大规模采用电子服务模式，例如，在线举办奥数竞赛，以电子格式接受入学文件等。

她表示，教育部将加大对数字化教学的支持力度。为此，教育部着手发展IT学校建设。IT学校的特点是以信息技术专业化为主，以早期培养为侧重面，以及机器人技术、编程和3D建模方面的深入培训等。

据悉，近年来，我国IT学校生生在各类国际赛事不断取得佳绩。今年，在印度尼西亚举行的国际信息学奥林匹克竞赛（IOI）上，代表哈萨克斯坦参加竞赛的4名学生共得了2枚银牌和2枚铜牌。

【编译：阿遥】