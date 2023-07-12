哈国汽车制造业产量今年增幅达40%

哈通社/阿斯塔纳/7月12日 – 哈萨克斯坦15个地区的制造业指标出现的大幅增长。

在12日召开的政府例行工作会议上，国家经济部部长阿勒别克·库安特洛夫介绍了国内制造业的近期发展情况。

据部长介绍，哈萨克斯坦制造业呈现稳定良好的发展趋势。整体产量同比增长3.5%，全国15个地区呈现指标增幅。

其中，西哈州、库斯塔奈州、阿拜州和阿拉木图市增幅最高。

按行业计，制造业中机械制造业增幅打动了28.8%。而在机械制造业当中，汽车制造业则是增幅最大的行业，整体增长幅度达到了40.1%。其次是电气设备制造业，增幅达到了34.9%。

此外，食品生产增长5.3%，炼油产品增长1.9%，建筑材料增长4.4%，饮料生产增长6.6%，塑料制品增长7.8%，轻工业增长24%。

采矿业产量整体增长3.7%。其中，石油产量增长 5.6%，天然气产量增长 2.5%，其他矿物产量增长 17.4%，采矿服务业增长 3.2%。 金属矿石产量下降0.2%，煤炭产量下降8.1%。

建筑工程竣工量增长12.3%。全国19个地区建筑业增幅呈现涨势，其中杰特苏州、阿拜州、克孜勒奥尔达州和江布尔州增幅最大。

今年1-6月，房屋竣工面积740万平方米，比去年同期增长11.8%。

【编译：木合塔尔·木拉提】