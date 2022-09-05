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日本上半年出生人口跌破40万 或受新冠影响
2022 年 9月 5 日 星期一 08:50

日本上半年出生人口跌破40万 或受新冠影响

哈通社/努尔苏丹/9月5日--日本厚生劳动省的人口动态统计（初值）显示，今年上半年1～6月出生的婴儿数为384,942人，较上年同期减少20,087人（减少5.0%）。据该省透露，上半年跌破40万为2000年以来首次。

有分析认为，受新冠疫情长期化影响，一些人因为担心感染等而避免怀孕。

初值的人数也包括外国人等。毎年6月发布的全年«概数»汇总对象是居住在日本的日本人。照此下去，2022年出生人数的概数很可能低于2021年的811,604人，自统计开始以来首次跌破80万大关。

日本出生人数自1970年代中期开始持续呈减少趋势，去年上半年的初值为405,029人。今年各月的初值与上年相比，除1月微增外，2～6月均减少。

今年上半年的结婚登记数量为265,593对，虽较上年同期增加243对，但较疫情前的2019年减少5万对以上。死亡人数为777,213人，增加48,269人。

日本国立社会保障和人口问题研究所2017年公布的未来推算数据预测，2022年的出生人数约为85万人，2030年跌破80万大关，而实际的少子化进程超乎预想。

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