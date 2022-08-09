2022 年 8月 9 日 星期二 14:50

哈萨克斯坦今年将为40万学生提供补贴

哈通社/努尔苏丹/8月9日 – 哈萨克斯坦政府今年将为大约40万学生提供补贴。

据哈萨克斯坦教育部儿童权利保护委员会副主席杜拉特·杰克巴耶夫介绍，2022年是哈萨克斯坦的儿童年，今年教育部对«义务教育»基金框架内为在校生提供的资金补助规则进行了修订，为大约40万低收入家庭的儿童提供购买在校用品的补贴资金。

杜拉特·杰克巴耶夫表示，此前教育部为属于有特殊需要群体的儿童提供的财政补贴为每人1.7万至4万坚戈之间。根据新的修订建议，这笔财政补贴资金将进行较大幅度的提升，最低补助标准上升至37 389坚戈/人。

此外，根据新的修订，这笔补贴资金今后将直接转账至孩子家长提供的个人账户当中，而不再是由地方机构代为购买所需物品。

杜拉特·杰克巴耶夫表示，这样的做法将有效减少贪墨行为发生的机会，并允许孩子的家长自行决定如何支出补贴资金。

他还表示，今年不仅将为领取社会补助的家庭的在校生提供补贴，还将为不再社会补助领取范围内，但收入较低的家庭的入学儿童提供相应的补贴，因此预计整体接受补贴的儿童总数将超过41.8万多人。

教育部代表称，有部分地方政府根据自身财政情况，为多子女家庭的入校生提供的资金补贴数额可能会高于最低标准（37 389/人），教育部对此表示支持。

【编译：木合塔尔·木拉提】