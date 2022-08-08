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今年将有40名国民警卫队学员赴土耳其和俄罗斯军校深造
2022 年 8月 8 日 星期一 11:33

今年将有40名国民警卫队学员赴土耳其和俄罗斯军校深造

哈通社/努尔苏丹/8月8日 – 据国防部消息，今年将有40名国民警卫队学院的在校生，被派往土耳其和俄罗斯的军事院校深造。

国防部消息称，国民警卫队学院每年在招收新生的同时，也会选派在校学员中的优秀人员，根据相关的国际军事合作协议和交流项目，前往各国军事院校进行学习深造。

而在这些学员获得奖学金并启程前往国外军事院校深造前，他们都会进行军事宣誓仪式。

今年，国民警卫队学院将派出40名学员，前往土耳其和俄罗斯的军事院校进行学习。

这批学员日前在学院当中举行了庄严的军事宣誓仪式。

仪式上，国民警卫队学院负责人向学员们致辞时指出，离开家园，离开亲人，在其他国家长期进行学习必然一段艰苦的经历，但祖国期待这些优秀的军人们学成归国，成为国家和平的稳固后盾和青年人的榜样。

负责人向学员们表示：«你们被委以在国外代表你的国家的光荣任务，通过您的言谈举止，其他国家的代表将更加了解你的祖国和人民。»

国防部表示，军事宣誓是经哈萨克斯坦共和国总统批准的规范性法律义务，是庄严的宣誓和无可争辩的军事仪式。

【编译：木合塔尔·木拉提】

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