新学年全国共有40万学生提交一年级入学申请

哈通社/努尔苏丹/8月1日 – 8月1日，哈萨克斯坦教育部结束了针对一年级新生的入学资料接收工作。统计显示，全国本学年共有40万人提交了一年级入学申请。

据哈萨克斯坦教育部消息，自2022年4月1日开始，至2022年8月1日结束的一年级学生入选申请和其他相关资料提交-接收工作期间，全国范围内共受到了一年级入学申请文件40余万份。

在这40万份申请文件中，70%的申请人选择在国语（哈萨克语）学校就读。

其中，在申请就读学校的语言方面，申请在以国语（哈萨克语）为主要教学语言的学校就读的学生人数占据绝对多数（80%以上）的四个州是：克孜勒奥尔达州(89,6%)、乌勒套州(86,6%)、曼格斯套州(86,2%)、江布尔州(80,4%)。

教育部表示，入学申请文件的提交程序已经实现了全面的电子化，家长既可以选择传统的纸质文件面对面提交方式，也可通过教育部的相关网站，使用电子版进行提交。

实际上，今年一年级入学申请的80%便采取了电子版方式。

据教育部统计，大多数一年级学生分布在阿拜州、东哈州、西哈州、库斯塔奈州和卡拉干达州，以及努尔苏丹、阿拉木图和奇姆肯特三大直辖市。

目前距离新学年的开学尚有1个月的时间。

【编译：木合塔尔·木拉提】



