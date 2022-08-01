2022 年 8月 1 日 星期一 17:40

哈萨克斯坦塑料市场增长40%

哈通社/努尔苏丹/8月1日 -- 数据显示，上半年，哈萨克斯坦塑料和橡胶产品生产企业的产值为1848亿坚戈，比去年同期增长了40%。市场不仅在产值方面增长，在实物方面也增长了。1-6月，全哈塑料和橡胶产品产量比2021年同期增长9%。企业也感受到了制造业这一领域的吸引力，该行业的企业数量在过去一年中增加了两倍。

根据哈萨克斯坦国家统计局的统计数据，在七个产品类别中，上半年本国企业有四类产品的产量有所增长，包括用作建筑装饰材料的产品：塑料管、套管和软管（增长18%）、类似的产品还包括橡胶制品（+4%）、塑料门窗、百叶窗、百叶窗（+17%）、塑料板、板材（+2%）。但聚乙烯包装的产量开始减少（减幅达63%），塑料家居用品制造企业也出现了减产趋势（-22%）。

整体来看，上半年塑料橡胶产品实物生产量指数为109。产值从2021年1-6月的1310亿增长到今年1-6月的1848亿，延续了该行业的增长趋势，没有受到疫情和其他危机的影响。在过去五年中，塑料和橡胶产品的制造企业的产品销量平均每年增长11-12%，2021年增长24%。

据哈国家统计局数据显示，全哈有64家生产塑料和橡胶产品的注册企业。2021年6月，有21家企业注册。该行业超过一半产能集中在努尔苏丹、阿拉木图州和阿拉木图市（57%）。卡拉干达和东哈州的份额各占5%以上，其余地区的比重较小。

据哈工业和出口中心Qazindustry的分析师称，哈萨克斯坦的生产企业占据本国市场总量的30%，另外三分之二的市场份额均为进口材料。市场容量（截至1-4月）为7.802亿美元。

此前，哈斜体字报对哈萨克斯坦工业生产今年上半年的增长情况进行了分析。大多数行业的工业生产指数为正值。这一趋势与哈萨克斯坦商品产值的增长以及实际产量的增加有关。