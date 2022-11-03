哈萨克斯坦和伊朗计划将货物周转量增至400万吨

2022 年 11月 3 日 星期四 , 15:19

2022 年 11月 3 日 星期四 , 15:19

哈萨克斯坦和伊朗计划将货物周转量增至400万吨

哈通社/阿斯塔纳/11月3日--哈萨克斯坦和伊朗签署了一项将货物周转量从100万吨增至400万吨的备忘录。

哈萨克斯坦贸易和一体化部部长塞热克·朱曼哈林对伊朗进行的工作访问框架下，哈萨克斯坦代表团与伊朗合作伙伴达成了这一协议。

贸易部部长在伊朗举行的一系列双边会谈期间指出，哈萨克斯坦和伊朗建立了相互尊重和信任关系。 2022年6月和2022年9月到10月期间举行的多次高级别会晤为进一步发展两国经贸合作注入了动力。

-哈萨克斯坦已准备好出口小麦和大麦、糖果和面制品、肉类、植物油和其他产品。我们有意将与伊朗的农产品相互贸易额增至10亿美元，并且进入巴基斯坦、印度、东南亚、东非等对哈萨克斯坦有利的新市场。-他说。

在与伊朗道路和城市发展部长罗斯塔姆•加塞米举行的会谈期间，哈贸易部长表示，哈方有意将两国货物周转量从每年100万吨增至400万吨。 为此，与会人员就通过三方路线图达成共识，以在 2022 年底前消除 “ 狭窄”基础设施场地，并开发南北路线潜力。

此外，为了提高物流流程和双边贸易的效率，双方就探讨建立联合进出口公司的可能性达成共识。

最后，与会人员签署了贸易、运输和物流发展领域合作备忘录。

【编译：阿依波塔】