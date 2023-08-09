研究显示每天至少走4000步可显著降低死亡风险

哈通社/阿斯塔纳/8月9日--据中新网报道，一项8日发表于《欧洲预防心脏病学杂志(European Journal of Preventive Cardiology)》的研究显示，每天至少步行4000步可显著降低早逝风险，走得步数越多，影响越大。

该研究分析了在澳大利亚、日本、挪威、西班牙、英国和美国进行的17项研究中近22.7万人的数据。研究人员马切伊·巴纳赫(Maciej Banach)表示，这是迄今为止对此最大规模的分析研究。

研究称，所有研究都是观察性的，因此只能显示每日步数与健康之间的关联，而不是直接的因果关系。

巴纳赫说，步行的步数越多，对健康的影响就越大。每天每增加1000步，死于任何原因的风险就会降低15%，每增加500步，死于心血管疾病的风险就会降低7%。

研究显示，虽然每天走约4000步与显著降低早逝风险相关，但步行超过7000步时益处最大。60岁以下人群每天步行7000至13000步，死亡风险降低49%。

巴纳赫说，尽早开始任何健康干预措施，无论是坚持定期运动、健康饮食还是其他积极生活方式，都将对胆固醇、高血压等疾病诱因产生最大影响。«如果你坚持运动，那总是可以期待明显的健康益处，并且寿命更长。»

世界卫生组织数据显示，缺乏锻炼是全球第四大死亡风险因素，每年约320万人因此去世。