国际移民组织：自苏丹冲突以来约4000人越境进入南苏丹

哈通社/阿斯塔纳/4月28日--环球网援引国际移民组织当地时间4月27日发布的消息报道称，该组织的团队正在乍得东部在与苏丹接壤的边境地区加紧工作，帮助那些从苏丹逃出抵达乍得的难民。

同时据国际移民组织的统计，自4月15日苏丹爆发冲突以来，大约有4000人越境进入南苏丹。国际移民组织目前正在从16个进入该国的入境点进行流量监测，以评估人道主义需求。