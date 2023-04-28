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国际移民组织：自苏丹冲突以来约4000人越境进入南苏丹

2023 年 4月 28 日 星期五 , 16:50
国际移民组织：自苏丹冲突以来约4000人越境进入南苏丹

哈通社/阿斯塔纳/4月28日--环球网援引国际移民组织当地时间4月27日发布的消息报道称，该组织的团队正在乍得东部在与苏丹接壤的边境地区加紧工作，帮助那些从苏丹逃出抵达乍得的难民。

同时据国际移民组织的统计，自4月15日苏丹爆发冲突以来，大约有4000人越境进入南苏丹。国际移民组织目前正在从16个进入该国的入境点进行流量监测，以评估人道主义需求。
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