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安倍国葬今举行 逾4000名宾客出席
2022 年 9月 27 日 星期二 , 07:45

安倍国葬今举行 逾4000名宾客出席

哈通社/阿斯塔纳/9月27日--据共同社报道，日本政府27日下午将在东京日本武道馆举行前首相安倍晋三的国葬。超过210个国家、地区以及国际机构的代表团约700人将出席，预计来自国内外的参加者总计4300人左右。首相岸田文雄启动了与来日的各国首脑等的«吊唁外交»，强调将继承安倍的外交遗产。另一方面，反对国葬的舆论根深蒂固，部分在野党计划缺席。国葬将在舆论褒贬不一的情况下举行。

警察厅作为国葬的警备态势26至29日最多将投入约2万人。以会场周围为首，东京都中心地区大范围进行交通管制严加戒备。围绕国葬，政府26日在官邸危机管理中心设置了情报联络室。

27日安倍的骨灰抵达武道馆之后，担任葬仪副委员长的官房长官松野博一将在下午2时许致辞宣布葬礼开始。演奏国歌并默哀之后，将播放安倍生前的视频，从担任葬仪委员长的岸田开始，依次由三权之长朗读悼词，之后前首相菅义伟作为友人代表致辞。

天皇夫妇和上皇夫妇各自派遣的使者进行吊唁，之后由皇族供花以及其他参加者献花。

这是战后第二例前首相的国葬，上一次是约55年前的1967年前首相吉田茂的国葬。

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